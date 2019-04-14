Derbi öncesi gerginlik

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma öncesi Hasan Şaş ile Volkan Demirel arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarını selamlamak için Fenerbahçe'nin ısındığı yarı sahaya girmesinin üzerine tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nın deneyimli filebekçisi Volkan Demirel, Hasan Şaş'ı uzaklaştırırken kısa süreli tartışma son buldu.