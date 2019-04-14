Başkan Ekrem İmamoğlu dev derbide

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dev derbiyi Ülker Stadı'nda tribünlerden takip etti.

Başkan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbulumuzun iki köklü kulübünün önemli maçında Fenerbahçe Stadı’nda olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmayı takip eden taraftarlar Başkan İmamoğlu'na destek verirken eşi Dilek İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'da Başkan Ekrem İmamoğlu'na eşilk etti.

TARAFTARLARDAN İMAMOĞLU TEZAHÜRATLARI

Derbi sonrası iki takımın taraftarları resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu lehine tezahüratta bulundu.