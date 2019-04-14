Dev derbide kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Maçtan notlar

Derbiye yakışmayacak tezahüratlar

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahürat yaptı. Mücadeleyi tribünden takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar uzun bir süre Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu.

Can Bartu unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular sahaya ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıktı.

Süper Lig’de evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya çıkarken Can Bartu’yu unutmadı. ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolculara taraftarlar alkışlarla destek verdi. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy’deki derbide tribünlerde ‘Mekanın cennet olsun Can Bartu’ pankartı açtı. Ek olarak, Sarı-Lacivertli futbolcular ısınmaya Can Bartu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Derbiden bir gün önce hayatını kaybeden efsane futbolcuyu unutmayan sarı-lacivertliler taraftarlardan alkış aldı.

Öte yandan, karşılaşmanın öncesinde deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribüne giden Hasan Şaş'a, Fenerbahçe tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Atılan pet su şişesini yerden alarak suyu içen Hasan Şaş'ın yanına giden Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel uyardı.

Volkan Demirel 13 yıl sonra

Fenerbahçe’nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından yedek bekletildi. Volkan Demirel, Kadıköy'deki Galatasaray derbilerinde 13 yıl sonra yedek kulübesinde oturdu. Volkan Demirel'in Kadıköy'deki son yedek kaldığı Galatasaray derbisi 22 Nisan 2006'da oynanırken o karşılaşmada Fenerbahçe kalesini Rüştü Reçber korumuştu.

Serdar Aziz eski takımına karşı

Devre arasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giydi. 29 yaşındaki stoper, öte yandan dev derbi öncesi eski teknik direktörü Fatih Terim’in yanına gitmedi.

Başkanlar ayrı yerde

Ülker Stadı’ndaki derbide G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli’yle birlikte izledi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde derbiyi takip etti.

Semih Kaya göreve

Ziraat Türkiye Kupası’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Luyindama ile Süper Lig’de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcao derbide forma giyemedi. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, bu iki stoperin yerine dev maçta stoper bölgesinde Ryan Donk ve Semih Kaya’ya görev verdi.

Hasan Ali Kaldırım kızardı!

Karşılaşmanın 42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mbaye Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek Hasan Ali Kaldırım’ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena kale sahasına ortaladı. Muslera’nın elinden kaçırdığı top boşta kalırken, Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Valbuena’nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu oyuncu kullandı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullanılan vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

25. dakikada Serdar’ın uzun pasında topla buluşan Moses, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta top Muslera’da kaldı.

27. dakikada Soldado’nun pasında topla buluşan Valbuena ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada Feghouli sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortasını yaptı. Diagne’nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Diagne, Hasan Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hasan Ali’ye sarı kart gösteren Ali Palabıyık, daha sonra VAR’a danışarak kırmızı karta hükmetti.

45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Feghouli geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Harun son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+8. dakikada Mariano sağdan yüklendi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte Belhanda kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

66. dakikada Galatasaray, Henry Onyekuru'nun attığı golle 1-0 öne geçiyor. Ryan Donk'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli, ortasını arka direğe yapıyor. Bu ortaya arka direkte iyi yükselen Henry Onyekuru, kafa vuruşu ile topu Fenerbahçe ağları ile buluşturuyor: 0-1

71. dakikada Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın attığı golle skoru 1-1'e getiriyor. Mathieu Valbuena, pasını sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Nabil Dirar'a veriyor, Dirar da bekletmeden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Eljif Elmas'a veriyor. Eljif Elmas'ın gelişine çektiği şut kaleci Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşuyor: 1-1

87. dakikada Eljif Elmas'ın Martin Linnes'e yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Akbaba geçiyor. Emre Akbaba'nın ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor.





FENERBAHÇE: 1 GALATASARAY: 1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (dk. 60 Jailson), Eljif Elmas, Valbuena (dk. 81 İsmail Köybaşı), Moses (dk. 90+2 Alper Potuk), Soldado

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye (dk. 77 Sinan Gümüş), Feghouli (dk. 84 Mitroglou), Belhanda (dk. 46 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne

GOLLER: dk. 71 Eljif Elmas (Fenerbahçe); dk. 66 Onyekuru (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Belhanda, Mariano, Onyekuru, Sinan Gümüş (Galatasaray); Mehmet Topal, Moses, Hasan Ali Kaldırım, Valbuena, Tolgay Arslan, Soldado (Fenerbahçe)