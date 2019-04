Dev derbide kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Maçtan notlar

Derbiye yakışmayacak tezahüratlar

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahürat yaptı. Mücadeleyi tribünden takip eden Sarı-Lacivertli taraftarlar uzun bir süre Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu.

Can Bartu unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular sahaya ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıktı.

Süper Lig’de evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya çıkarken Can Bartu’yu unutmadı. ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolculara taraftarlar alkışlarla destek verdi. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy’deki derbide tribünlerde ‘Mekanın cennet olsun Can Bartu’ pankartı açtı. Ek olarak, Sarı-Lacivertli futbolcular ısınmaya Can Bartu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Derbiden bir gün önce hayatını kaybeden efsane futbolcuyu unutmayan sarı-lacivertliler taraftarlardan alkış aldı.