Fatih Terim: Konuştuğum zaman ceza yiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları dev derbi sonrası açıklamalarda bulunarak, "Oyuna sonradan aldığımız oyuncularımızdan verim alamadık" dedi.

Deneyimli teknik adam Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fenerbahçe daha eksik kalabilirdi"

"Kazanmamız gereken bir maç. İlk yarı 11'e 11 neredeyse pozisyon vermedik, 2. yarı 10 kişiyken, oyunun hakimiyken, daha çok pozisyon üretmeliydik ama buna rağmen, Fenerbahçe daha da eksik kalabilirdi ama olmadı. Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik, çok üzgünüm."

"Konuştuğum zaman ceza yiyorum"

"Çok fazla şey demek istemiyorum. Konuştuğum zaman ceza yiyorum, onlara da o fırsatı vermek istemiyorum çünkü istedikleri o zaten. Maçın içinde bir maç... Bu sene enteresan şeyler oluyor. "Ben yıllarca bahanelere sığınmayacaksın, hakemi de yeneceksin diye savunan bir adamım. Ama kardeşim... 5-6 maç kalmış artık. Çok bariz bir şey. Bizim için hem puan hem psikolojik açıdan çok önemli 2 puan kaybettik"

"Belhanda çıkmak istedi"

"Maalesef Belhanda'yı çıkarmak zorunda kaldım. Kendisi de onu istedi. Çünkü büyük ihtimalle atılabilirdi. Bunu yaşadık biz daha önce. Fakat sonradan oyuna koyduğum arkadaşlardan katkı alamadık. "Belhanda ilk yarıda 'Hocam atılırım beni çıkar' dedi. Ben de tamam devre arasında dedim"