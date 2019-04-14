Nabil Dirar: Ali Koç maçtan sonra...

Fenerbahçe formasına ve taraftarlarına yakışır bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Dirar, “Çok zor bir yıl geçiriyoruz, bu akşam da bu yılın en zor akşamlarından biriydi. Bu kulübün imajını iyi yansıtabilmek için Galatasaray karşısına çıktık. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, kazanabilirdik” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un maçtan sonra sahaya inerek kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Dirar, “Başkan maçtan sonra yanımıza geldi ve bizi tebrik etti, iyi mücadele ettiğimizi söyledi. 10 kişiyle oynamak gerçekten çok zor ama taraftarımız da bizi harika destekledi, böyle bir taraftara sahip olduğumuz için gurur duyuyorum” dedi.