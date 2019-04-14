Fenerbahçe geleneği sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla yaşamıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'la daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Rekabette Kadıköy'deki son 23 maç

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçının sonuçları şöyle:

Tarih Kulvar Skor 7 Şubat 2001 Türkiye Kupası 4-4 6 Mayıs 2001 Süper Lig 2-1 16 Şubat 2002 Süper Lig 1-0 6 Kasım 2002 Süper Lig 6-0 29 Şubat 2004 Süper Lig 2-1 22 Mayıs 2005 Süper Lig 1-0 8 Mart 2006 Türkiye Kupası 2-1 22 Nisan 2006 Süper Lig 4-0 3 Aralık 2006 Süper Lig 2-1 8 Aralık 2007 Süper Lig 2-0 3 Şubat 2008 Türkiye Kupası 0-0 9 Kasım 2008 Süper Lig 4-1 25 Ekim 2009 Süper Lig 3-1 24 Ekim 2010 Süper Lig 0-0 17 Mart 2012 Süper Lig 2-2 12 Mayıs 2012 Süper Lig 0-0 12 Mayıs 2013 Süper Lig 2-1 10 Kasım 2013 Süper Lig 2-0 8 Mart 2015 Süper Lig 1-0 25 Ekim 2015 Süper Lig 1-1 20 Kasım 2016 Süper Lig 2-0 17 Mart 2018 Süper Lig 0-0 14 Nisan 2019 Süper Lig 1-1

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Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.