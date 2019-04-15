Fenerbahçe'den Galatasaray'a imalı gönderme

Spor Toto Süper Lig'de dün 1-1 berabere biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesi hakem hataları ile ilgili video ve paylaşımlarda bulunurken Fenerbahçe'den imalı cevap geldi. Galatasaray'ın hakem hataları ve VAR kayıtlarının açıklamasına dair paylaşımın ardından Fenerbahçe'den imalı cevap geldi. Sarı-Lacivertli kulüp resmi Twitter hesabından "ağlayan surat" emojisi paylaşarak göndermede bulundu.