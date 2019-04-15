Galatasaray'dan Semih Özsoy'a cevap gecikmedi

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'un derbinin ardından yaptığı açıklamalara "Sorumsuz Açıklamaya Cevap" başlığıyla cevap verdi. Sarı-Kırmızılılar, yaptığı açıklamada Özsoy'un açıklamalarına ilişkin "Sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu’na göre suç niteliğindedir" dedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu’na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü’nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır.

Galatasaray’ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz"