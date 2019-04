Mustafa Cengiz: Dün herkes her şeyi gördü

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası A Spor'a telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

"Dün herkes her şeyi gördü"

Başkan Mustafa Cengiz, Türkiye'de hakemlerin gördüğünü çalamadığını ifade ederek, "Gündem yoğun. Bizim açımızdan gündem derbinin 80. dakikasında başladı. Dün herkes her şeyi gördü. Sizler de her şeyi açık açık yorumladınız. Erman Hocam da her şeyi net özetledi. Bizim hakkımız göz göre göre yendi. Türk futbolunda maalesef, hakemlerimiz gördüğünü çalamıyor, takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Bir takıma kırmızı kart verdiyse, diğer takıma da vermeye çalışıyor" dedi.

"Hatalar bilinçli ve devamlı olursa art niyet ararız"

Hakem hatalarının bilinçli ve devamlı olursa art niyet arıyacaklarının altını çizen Başkan Cengiz "Kırmızı kart verildikten sonra maçın hakemi Ali Palabıyık kendisini hakem olarak değil de hakim olarak gördü. Hatalar bilinçli ve devamlı olursa biz bunda art niyet ararız. Sayın Ali Palabıyık veya daha önce haksız yere ciddi puan hatalarına sebep olmuş hakemler dahil olmak üzere hiçbiri ile kan davamız yok. Biz sadece adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Ali Palabıyık'la kişisel bir sorunumuz yok. Ama kendisinin sahadaki yönetimiyle sonsuza kadar sorunumuz var, davamız var. Bu dava sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için gerekli" ifadelerini kullandı.

"Kaderimizle oynayamazsınız"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) gerekeni yapmasını beklediklerinin altını çizen Galatasaray Başkanı, "Bizim 400 milyon TL'ye yakın yıllık ödememiz var. Rastgele çalınmış düdüklerle kaderimizle oynayamazsınız, hiçbir takımın kaderiyle oynayamazsınız. Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi, duyum şeklinde, orada yan hakemin ısrar ettiği şeklinde. Oradaki direnmenin nedenlerinden birinin yan hakem olduğu söylendi" şeklinde konuştu.