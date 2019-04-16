Acun Ilıcalı'dan üç A'lı paylaşım

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan Alex de Souza ve Ali Koç paylaşımı. Fenerbahçeli Acun, Sarı-Lacivertli takımın Galatasaray ile oynadığı derbi için Türkiye'ye gelen Alex ile bir araya geldi.

Acun ve Alex'in buluşmasında Ali Koç'da oradaydı. Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından "A-A-A" yorumuyla paylaştı.

Ilıcalı'nın bu paylaşımı kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce beğeni aldı. Ayrıca taraftarlar Ilıcalı'yı yorum yağmuruna tuttu.

Ali Koç'un Fenerbahçe'de göreve gelmesinin ardından Acun Ilıcalı Sarı-Lacivertli takımın iletişim ve TV işlerinde Koç'a yardımcı olmaya başlamıştı.

Alex'in ise ismi bir süredir yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Efsane ismin kulübe dönüp dönmeyeceği büyük merak konusu.