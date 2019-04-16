Galatasaraylı hukukçulardan ilk hamle

Galatasaraylu hukukçular, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası söylemleri sebebiyle Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy ve maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın FIFA listesinden çıkartılması için de gerekli girişimlerimiz başlamıştır.

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası söylemleri sebebiyle Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy ve maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında derneğimiz tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili detaylı açıklama yarın yapılacaktır. Buna ek olarak Ali Palabıyık hakkında, FIFA listesinden çıkartılması için de gerekli girişimlerimiz başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"