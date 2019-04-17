"5 transfer yaptık ortada bir şey yok"

Teknik direktör Ersun Yanal devre arasında “2. yarıda 8 maçta 24 puan alacağız” diye bir ifade kullanmıştı. Oldu mu, olmadı. Galatasaray maçında Kadıköy serisinin devamı, Ersun Yanal’a puan kazandırsa da, oynanan futbol yönetim tarafından hiç beğenilmiyor. 13 maçta sadece 4 galibiyetin alınmasına büyük tepki var. Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini en çok arzuladığı isim olan Yanal, yeniden teknik direktör olduğunda umutlar yeşermişti. Ancak bu teknik adamla çıkılan yolda gidişat hiç de parlak olmadı. İşte bunun sonucunda yönetim içinden çatlak sesler çıkmaya başladı. Yöneticiler, “Devre arası 5 takviye yaptık. Sonuç bu olmamalı” ifadelerini kullanıyor. Başkan Ali Koç’un şimdilik Ersun Yanal ile devam etmekten yana olduğu konuşuluyor ama Koç, bu kararından her an vazgeçebilir. Yanal, şu ana kadar Comolli’nin sezon başında aldığı oyuncuların neredeyse hiçbirini oynatmadı. Kulübe yakın çevreler, yeni sezon için Ersun Yanal’ın transferde tam yetkili olma istiğine vurgu yapıyorlar.

Benzia Yunanistan yolcusu

Yunan ekibi Olympiakos’un, sezon başında büyük ümitlerle Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Yassine Benzia ile ilgilendiği iddia edildi. Lille kulübüne dönmek istemeyen Cezayirli oyuncu için daha önce Rusya, İspanya, İngiltere ve Fransa’dan kulüplerin devrede olduğu yazılmıştı. Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 20 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Ayon F.Bahçe’ye mi?

THY Euroleague’de zirve iddiasını korumak isteyen Fenerbahçe Beko için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa basketbolunun en önemli güçlerinden biri olan Sarı-Lacivertliler, başarısını sürdürülebilir kılmak için transferlere odaklandı. İspanya’dan bu konuyla ilgili önemli bir haber yayımlandı. İspanyol basınından Mate Al Aro’nun haberine göre Fenerbahçe Beko, Real Madrid’in ünlü Meksikalı pivotu Gustavo Ayon’a dev bir teklif yaptı. F.Bahçe’nin, 2 yıllık sözleşme için 2.4 milyon Avro’luk bir öneride bulunduğu öne sürüldü. Ekpe Udoh’un gidişinin ardından pota altının yükünü büyük ölçüde Jan Vesely çekiyor. Ayon’un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.