Fenerbahçe 3 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana kasığında yırtık tespit edilen Victor Moses katılmazken, Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım ise salonda çalıştı.Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık yapılan kısmında ise sarı-lacivertli futbolcular, üçerli gruplar halinde pas oyunu oynadı. Antrenmanda Galatasaray derbisi sonrası kasığında kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses yer almazken, Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım ise salonda çalıştı.Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)