Ozan Kabak'ın bonservisini açıkladılar

Devre arasında 11 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan ayrılarak Alman kulübü Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla adından çokça söz ettirdi.

Yeni takımında çıktığı 11 maçta 3 kez fileleri sarsma başarısı gösteren 19 yaşındaki stoper, sergilediği başarılı performansla Bundesliga'da Mart ayının çaylağı ödülüne layık görülmüştü.

Ne var ki Stuttgart'ın ligde 21 puanla 16'ncı sırada bulunması, genç savunmacının kariyerine yönelik en büyük tehdit olarak görülüyor. Alman ekibinin küme düşmesi durumunda Ozan'ın durumunun ne olacağı konuşulurken gelirken Bild gazetesinden konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi, Stuttgart'ın küme düşmesi hâlinde takımdan ayrılması beklenen Ozan'ın sözleşmesinde tam 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğunu yazdı.

Haberde görece düşük olarak yorumlanan bu bonservis bedelinin Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartacağının da altı çizildi.