Sinan Gümüş'e büyük şok

Takımı uğurlamaya gelen Galatasaraylı taraftarlar için, ‘Hepsi Suriyeli’ benzetmesi yapan Sinan Gümüş’ün kadro dışı kalacağı öğrenildi. Diagne’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yansıyan sözleri camiada tepki çeken Sinan, “Kötü niyetli olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa özür dilerim” demişti.

Yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın, “Kimse merak etmesin, gereğini yapacağız” dediği 25 yaşındaki hücum oyuncusu için kararın en kısa sürede verileceği öğrenildi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş’e yeni teklif sunulmayacak. Sarı-Kırmızılı oyuncunun menaceriyle birlikte kendisine yeni kulüp aradığı ifade ediliyor.