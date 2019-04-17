Yandaş medyayla yapılan röportaj, Fenerbahçe tribünlerini ikiye böldü

Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubu lideri Yücel Aslan'ın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili verdiği demeçler, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında tartışmaya neden oldu. A Haber mikrofonlarına "tribün lideri" sıfatıyla konuşan Aslan, "Herkes bir partiye gönül vermiş olabilir ama bunu futbolun içine sokmak son derece tehlikelidir. Bunu tribünlere sokanlar futbolu kirletmek isteyenler. Biz GFB olarak tribünde siyaset istemiyoruz. GFB olarak buna karşıyız. Ekrem İmamoğlu 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe’nin şike yaptığını ve kupanın Trabzon’a verilmesi gerektiğini söylemişti. İnsan der ya ‘Fenerbahçe benim için her şeyden önemli’... Fenerbahçe taraftarı İmamoğlu’na bu kimlikle bakarsa daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Bu röportajın ardından Genç Fenerbahçeliler'in alt kolu olan ÜNİGFB (Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler), Ocak 2016'da hayatını kaybeden eski GFB lideri Sefa Kalya'nın fotoğrafını "Tek lider" notuyla paylaştı.

Ali Koç yasaklamıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül 2018'de kulüp televizyonunda gazetecilerin de katıldığı bir programda gündeme dair soruları yanıtlamış, ve A Spor muhabirlerini bu yayına almamıştı. Geçen mart ayında ise A Spor’un internet sitesinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la ilgili yapılan bir habere sarı lacivert kulüpten çok sert bir açıklama ile yanıt verildi. Sitenin haberinde Ali Koç’un fotoğrafı kullanılarak ‘350 milyonu batırdı 300 daha istiyor’ denilerek Fenerbahçe’nin nisan ayının ilk haftasında başlatmayı planladığı bağış kampanyasına atıf yapıldı. Sosyal medyada binlerce Fenerbahçe taraftarı bu habere çok sert tepki gösterdi. Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden, A Spor’un adı anılmadan yapılan açıklama ‘Bugün bir medya grubunun gazetesinden ve ardından spor televizyonunu temsil eden sosyal medya hesaplarından başkanımız Ali Koç’u ve kulübümüzü hedef gösteren çirkin ve maksatlı bir haber servis edilmiştir’ ifadesiyle başladı. Açıklamada benzer şekilde ve sistematik olarak Fenerbahçe Kulubü ve Başkan Ali Koç’u hedef alan yayınlar yapıldığı vurgulandı.