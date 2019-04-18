Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

Kartal, ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa hem 3. ön eleme turu hem de Play-Off’ta seri başı olacak. UEFA takım sıralamasında 25. olan Beşiktaş , Monaco, Lyon ve Sporting gibi ekipleri geride bırakıyor.Türk ekipleri arasında en iyi sıralamaya sahip olan Kartal kalan 6 maçı kazanırsa Devler Ligi için ön eleme vizesi almış olacak