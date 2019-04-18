Diagne'ye iki ülkeden sürpriz talip

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa’dan 10 milyon euroya transfer edilen, fakat oynadığı futbolla camiadan sert eleştiriler alan Diagne’ye 2 ülkeden teklif geldiği belirtildi.

WİLLİAM D'AVİLLA ARAYA GİREBİLİR

Bu sezon Süper Lig’de şu ana kadar 26 gol atmayı başaran Senagalli forvet için Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray’ın lig biter bitmez tecrübeli oyuncuyla yollarını ayıracağı bildirildi. Sarı kırmızılı kulübün Diagne’yi olabildiğince yüksek bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşündüğü ifade edilirken, transferde özellikle Arabistan kulüpleriyle arası iyi olan William D’Avilla’nın da araya girebileceği anlaşıldı.

DİAGNE'NİN MENAJERİ AÇIKLADI

Galatasaray’da çıktığı 10 maçta son derece silik bir görüntü çizen ve kalitesi tartışma konusu olan Diagne’nin sergilediği kötü performans menajeri tarafından da kabul edilirken, Claudio Druetta kalan 6 maç sonunda oyuncusunu Suudi Arabistan veya Çin takımlarından birine götürebileceğini ifade etti. Mbaye Diagne hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Druetta; “Evet Diagne Galatasaray’da beklenen başarıyı yakalayamadı. Onun için şimdi kalan 6 maçı bekliyoruz, eğer bu maçlarda iyi bir oyun ortaya koyarsa belki kalabilir fakat biz Diagne için Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin tekliflerini şimdiden değerlendirmeye aldık, Fatih Terim satış listesine koyarsa oturur konuşuruz.Diagne bildiğiniz gibi daha önce Çin'de ve Arabistan'da oynadı ve özellikle Tianjin Teda'da bir hayli başarılı oldu ” diyerek Galatasaray yönetimine mesaj yolladı.