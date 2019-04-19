VAR kayıtları nerede?

CUMHUR ÖNDER ARSLAN

Galatasaray Kulübü’nün, Fenerbahçe derbisindeki kararlarına büyük tepki gösterdiği hakem Ali Palabıyık ile mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım arasındaki konuşma kayıtlarının açıklanması yönündeki isyanı ve bekleyişi sürüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ziyareti sonrası “VAR kayıtları IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) kuralları gereğince paylaşılamaz” demişti. Ancak Gümüşdağ’ın bu sözlerinin ardından MHK Başkanı Sabri Çelik, Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesindeki açıklamasında “VAR konuşmalarının yayımlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir” ifadesini kullandı

G.Saray: Açıklayın!

Galatasaray, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile yaptığı resmi yazışmanın metnini yayımlayarak, hem Gümüşdağ’ın sözlerini boşa çıkardı hem de TFF’ye bir kez daha VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu. IFAB’dan Lukas Brud, Galatasaray’a gönderdiği yazıda, “Belirtmek isteriz ki, maç yetkilileri, saha görevlileri ile VAR görevlileri arasındaki iletişime ait kayıtların yayımlanması konusu, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun değil, ilgili müsabaka organizatörünün yetkisi dahilindedir” sözleriyle açık şekilde, VAR kayıtlarının yayımlanma yetkisinin TFF’de olduğunu belirtti. Sarı-Kırmızılılar, “Eğitim amacının dışında VAR konuşmaları Hollanda, İspanya ve Avustralya liglerinde yayımlanmıştır. TFF’yi de VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamaya bir kez daha davet ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü; TFF, MHK, UEFA ve IFAB nezdinde hakkını aramak için her türlü girişime devam etmektedir” açıklamasında bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, “VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz” derken, yönetici Özgür Savaş Özüdoğru, “Eylem var mı? VAR. Mücadele var mı? VAR. VAR kayıtları açıklandı mı? Yok! VAR kayıtları açıklansın” yorumunda bulundu.

GALATASARAY’DAN GÜMÜŞDAĞ’A:

‘Kendine vazife çıkaran şahıs’

Galatasaray Kulübü, derbi sonrası Abdurrahim Albayrak’ın “Bir takım şampiyon ilan edilecekse açık açık ilan etsinler şampiyon yapsınlar. Bildiğim, bana söylenen çok şey var” sözleri hakkında suç duyurusunda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a sert yanıt verdi. Kulüpten yapılan açıklamada “İkinci başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir futbol kulübü başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın bu açıklamaları üzerine alan bu zat, federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbolu ailesini, yayıncı kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz” denildi.

Yayıncı videoyu kaldırttı!

Galatasaray’ın, bu sezon yaşadığı hakem hatalarının görüntülerini yayımladığı video, telif hakkı sahibi olan yayıncı kuruluşun bildirimi doğrultusunda Twitter’dan kaldırıldı.