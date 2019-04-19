Fenerbahçe kavga haberine cevap verdi

Fenerbahçe resmi internet sitesinden antrenman sonrası Soldado, Mehmet Ekici ve Frey'in kavga ettiği haberini yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı yayın organlarında futbolcularımız Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında antrenman sonrası tartışma çıktığı yönünde bir iddia yayınlanmıştır.



Söz konusu iddia kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır ve tamamen hayal ürünüdür.



Bu tip hayali senaryolara yönelik iddiaların basında haber olarak yer bulabiliyor olmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyoruz.