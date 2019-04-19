Beşiktaş’ta seçim öncesi ilginç olaylar

Beşiktaş’ta yaklaşan seçim öncesi Divan Kurulu’nun Hürser Tekinoktay’ın 270 imza toplamasına rağmen başkan adaylığını reddetmesi tansiyonu yükseltti. İmzalar için getirilen noter dayatmasının 2016’daki seçimde de uygulandığını iddia eden Divan Başkanlık Kurulu açıklamasına, 2016’da Yalçın Karadeniz başkanlığındaki Divan’ın üyelerinden Ersan Aksoylu yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Ersan Aksoylu’nun Beşiktaş Postası’na gönderdiği açıklama şöyle;

“Bjk Com.tr.resmi internet kanalında şu andaki resmiyeti mahkemece askıya alınmış olan divan başkanlık kurulu tarafından mayıs ayında yapılacak olan olağan seçimli genel kurul ile ilgili sayın Hürser Tekinoktay’ın vermiş olduğu dilekçeler ile ilgili yazılı beyanatları gördükten sonra aşağıdaki açıklamaları yapmak, yanlış algılamalara sebep olunmaması zaruretini duyarak bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.

Divan kurulu bizimle ilgili kısımda “Bu uygulama gerek 2018’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda, gerekse önceki divan kurulu başkanı sayın Yalçın Karadeniz dönemindeki mayıs 2016 tarihli olağan seçimli genel kurulda aynen uygulanmıştır.” şeklinde belirtilmiştir.

İşin aslı bu kadar basit ve kanun dışı değildir. Birincisi o zamanki divan kurulu olarak hem başkanımızın hukukçu ve devlet adamlığı, hem de çoğunluğumuzun devlet bürokrasisinden gelmemiz nedeniyle 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun ve değişik maddeleri olan 02.01.2003 tarih ve 4778 sayılı kanun maddeleri 21-27’yi iyi bilen vatandaşlar olarak ne yapılması gerekiyorsa onu uygularız.

Dilekçenin içeriği ne olursa olsun onu almak tarih ve sayı numarası vererek resmileştirmek işleme sokmak kanun gereğidir. Aksi olan her durum suç unsurudur.

Sonra inceleme yapılarak gerekli cevap o zaman verilir. Bizim tüzüğümüzde yönetim kurulu başkan adaylığı için düzenlenen 35. madde aynen şöyle; “Başkan adayı olabilmek için genel kurul üyeliğinde beş yıllık sürenin doldurulmuş olması ve genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi divan başkanlık kuruluna önermesi gerekir. ÖNEREN ÜYELERİN ADI SOYADI, SİCİL NUMARALARI dilekçeye eklenir ve bu bilgiler divan kurulu tarafından kontrol edilir.”

2016 yılındaki olağan seçimli genel kurulda Başkanlık için aday olarak sayın Fikret Orman ve sayın Rüzgar Vahit Sağnak müracaat ettiler. Fikret Orman’nın dilekçelerinin bir kısmı noter tasdikli bir kısmı ise huzurumuza getirilen ıslak imzalı ve nüfus cüzdan fotokopisi ilişik dilekçelerdi. Rüzgar bey ise dilekçeleri kendilerince oluşturulmuş bir internet sitesine veya portalına BJK üyelerince ad, soyad ve sicil nosu yazılarak benim başkan olmamı isteyenler işaretlesin gibi anket benzeri 300’e yakın kongre üyesinin isminin bulunduğu bir listeyi noter onaylı olarak getirdiler.

Bizler 3071 sayılı kanun hükmüne uygun olarak suçlu duruma düşmeme adına bu dilekçeyi tarih ve sayı numarası vererek aldık. Sonra yaptığımız inceleme sonucu önce kulübün resmi kuryesi ile onaylayan notere elden yazı yolladık. Yazıda bu listenin ıslak imza yerine geçip geçmediği sorumuza onlar da yazılı olarak “Biz sadece listeyi internetten o ankete ait katılımlar olarak onayladık ıslak imza değildir” cevabı verdiler. Biz divan kurulu olarak seçilme hakkına müdahale etmiş olmama adına bir de merkezi Ankara’da olan bilişim daire başkanlığına da bir başvuruda bulunduk. Onlar da bu konuda IP adreslerinin tespiti ile bunun mümkün olabileceğini buna da ancak savcıların karar verebileceğini bildirince bizler de bu şekli ile dilekçelerinin kabulünün mümkün olmadığını bildirdik. Yani Özetle bugünkü verilen kararla sayın Yalçın Karadeniz başkanlığındaki kurulun o günkü vermiş olduğu kararın konu ve içerik açısından yakından uzaktan bir alakası ve ilişkisi yoktur.”