İlk 11'ler belli oldu

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde alınan beraberlik sonrası şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için mutlak üç puan peşinde olacak.

Kayserispor ise ligdeki inişli çıkışlı performansına son vermek için ev sahibi ekip karşısında galibiyet arayacak.

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Henry Onyekuru cezaları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Semih Kaya ve Sofiane Feghouli'nin durumları ise karşılaşma öncesi belli olacak.

Konuk ekip Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç ve Asamoah Gyan, Galatasaray karşısında oynayamayacak.