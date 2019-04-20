Galatasaray farkı 2'ye çıkardı... CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Hikmet Karaman iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor'u konuk edecek.

CANLI ANLATIM

Dakika 7: Galatasaray bir kez daha etkili geldi! Diagne'nin indirdiği topa gelişine vurmak isteyen isim Feghouli oldu. Cezayırli futbolcunun sert şutu savunmadan döndü.

Dakika 8: Umut Bulut sarı kart gördü.

Dakika 15: Kravets Kayserispor'u öne geçirdi. Nasıl oldu, hızlı hücumda Ndiaye'nin hatasında topu önünde bulan Chery, ceza sahası içinde bomboş durumda olan Kravets'e çıkardı. Kravets, Muslera'nın da yanlış pozisyon almasıyla birlikte topu rahat bir şekilde ağlarla buluşturdu.

Dakika 16: Diagne, Galatasaray adına beraberliği yakaladı.Nasıl oldu,! Fernando'nun sert şutunu kaleci çeldi. Mbaye Diagne, kaleciden seken topu ceza sahasında ayak içiyle ağlarla buluşturdu.

Dakia 38: PENALTI VE KIRMIZI KART

Dakika 42: GOL ! Diagne penaltı vuruşunu gole çevirerek Galatasaray'ı 2-1 öne taşıdı.

Dakika 45+4: GOL ! Galatasaray, Nagatomo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Luyindama ve Onyekuru cezalı

Galatasaray’da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Luyindama ile Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onyekuru, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak. Sarı kart cezası biten Marcao ise yarınki müsabakada takımdaki yerini alabilecek. Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya’nın tedavilerine devam ediliyor.

14 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 14 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Süper Lig’de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28’ini kazanıp 5’inde berabere kaldı.