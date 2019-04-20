Hikmet Karaman: Disiplini kaybettik

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray mağlubiyetinin ardından beIN Sports'a konuştu.

Umut'un köprücük kemiği kırılmış. Mensah'ın da köprücük kemiği kırıldı. 12-13 kişilik kadroyla oynuyoruz. İlk 45 dakikada yaşadıklarımız 90 dakikaya bedel. Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray var. Elindeki kadro ortada. Ben burada her şeyi A'dan Z'ye anlatmıyorum. Taktik anlamda söylüyorum. Galatasaray'a kendi taraftarının bir baskısının olacağını biliyorduk. İyi paslarla çıkmamız gerekiyordu. Lopes benim için önemli bir oyuncu. Oyun planındaki yeri öyle. Kırmızı kart görmesi bizi etkiledi.

Disiplini kaybettik

Bulduğumuz pozisyonlar vardı. 2-1 mağlupken mesela 3. golü yemeyecektik. Fırsatları bugün bir türlü değerlendiremedik. Disiplini kaybettik. Sol bekten gelen rakibe şans tanıdık.

Hakem eleştirisi

Arda Kardeşler'in yanına gittim. Hakemler pozisyonu yanlış değerlendirebilir. Ama VAR hakemleri var. Geçen haftaki maçın 62.dakikasına baksınlar. VAR hakemi Arda Kardeşler... Oradaki pozisyon incelensin. Bu da maçta Emre'nin hareketi kırmızı olabilir miydi? Bunu düşünüyoruz. Değerlendirmeyi yaparken sadece bu maç üzerinden yapmıyoruz. Rakip analizleri saatlerce sürüyor. Hakem arkadaşlarımız da analiz içinde. Verilen kararlar, verilmeyen kararlar oyuncular tarafından da izleniyor.

Biz kendi işimize odaklanacağız

11'e 11 tamamlamayı çok istiyordum. 10 kişi oynayan Fenerbahçe karşısında zorlandı Galatasaray. Son 10 dakika Galatasaray'a zor anlar yaşatabilirdik. Ben sadece bu maçı değil. Gelecek hafta 11'i nasıl kuracağım diye düşünüyorum. Sakatlarımız var. Üstüne yine eklendi. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz kendi işimizde odaklanacağız.