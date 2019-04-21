Beşiktaş, Sivas deplasmanında

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Sivas deplasmanında da seriyi sürdürmeye gayret edecek.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 53 puanla 3. sırada bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi ve topladığı 35 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor.

- Quaresma sakat, Caner Erkin cezalı

Beşiktaş, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte Portekizli futbolcunun yanı sıra sarı kart cezalısı Caner Erkin de forma giyemeyecek.

Attığı gollerle Beşiktaş'ın ligdeki iddiasının devam etmesinde başrol oynayan Burak Yılmaz ve Gary Medel, yarınki karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak. İki futbolcu, Sivas deplasmanında sarı kart görmesi halinde MKE Ankaragücü ile oynanacak 30. hafta maçında görev yapamayacak.