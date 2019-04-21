Denizlispor'un Süper Lig rüyası gerçekleşiyor

Evinde kaybettiği puanları dış sahada telafi etmeyi sürdüren yeşil-siyahlılar bitime 4 hafta kala büyük bir avantajla 2. sıradaki yerini korudu. Son 4 deplasman karşılaşmasında Elazığspor'u 2-1, Afjet Afyonspor'u 3-1, Adanaspor'u 4-3 ve Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Denizlispor 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e çok yaklaştı. Zor geçmesi beklenen Giresunspor'u rahat yenen Ege ekibinde teknik direktör Yücel İldiz, "Çok önemli bir virajı kazasız döndük. Kalan 4 finali kazanıp camiamıza yıllardır beklediği sevinci yaşatacağız" dedi.

Temkinli konuşmayı da ihmal etmeyen İldiz, "Biz maç maç ilerliyoruz. Henüz Süper Lig'e çıkmadık. Avantajlıyız ama işin ciddiyetinin de farkındayız. Oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi sergiledi. Giresunspor da kendisi için önemli bir karşılaşmaya çıktı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlamak bizi rahatlattı. Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D), Karabükspor ve İstanbulspor (D) müsabakalarıyla sezonu tamamlayacağız. Sezon sonu geldikçe maçların zorluk seviyesi artar. Biz bu bilinçle hazırlıklarımızı yapıyoruz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Giresun'da inanılmaz bir destek vardı. Güzel günler görmeyi hak ediyorlar. Onları mutlu etmek için canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

MEHMET AKYÜZ YENİDEN DOĞDU

Giresunspor karşılaşmasında 3 gol atarak galibiyette büyük rol oynayan kaptan Mehmet Akyüz, Denizlispor'da ikinci baharını yaşıyor. Ligdeki toplam gol sayısını 14'e çıkaran 33 yaşındaki futbolcu kariyerindeki en verimli sezonlardan birini geçiriyor. Tavşanlı Linyitspor'da 2010-2011 sezonunda 1'inci Lig'de 33 maçta 15 gol atıp ertesi sezon Beşiktaş'a transfer olan Mehmet Akyüz ardından düşüşe geçti.

Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor'da beklenen patlamayı yapamayan Mehmet Akyüz, geçen sezonun devre arasında geldiği Denizli'de yeniden kendini bulup eksi günlerine döndü. Denizlispor'da 2017-2018'in ikinci yarısında 15 maçta 12 gol atan Mehmet, bu sezon da golcülüğünü konuşturdu. Takımın en skorer ismi olan Mehmet tüm Denizlispor camiasının gönlünde şimdiden taht kurdu.