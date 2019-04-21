Konyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında MKE Ankaragücü ve Atiker Konyaspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Pozisyon bakımından kısır geçen karşılaşmadan golsüz beraberlik çıktı. Bu beraberlikle Atiker Konyaspor Süper Lig'deki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar bu 10 maçta 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederken sadece 6 gol atabildi. 0-0'lık sonuçla Konyaspor puanını 37'ye, Ankaragücü ise 36'ya çıkardı.