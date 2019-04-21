1-1'lerini yediler

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Şener, Çetin Öncel
Altay: Aydın Bağ, Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Mustafa Murat Uslu, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Sinan Özkan (Dk. 64 İbrahim Akın), Tatos, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 75 İhsan Furkan Deniz), Paixao
Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 27 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Nimaga, Selim Ilgaz (Dk. 75 Tom), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Dk. 78 Hamza Gür)
Goller: Dk. 19 Paixao (Altay), Dk. 47 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu, Dk. 82 Nimaga (Hatayspor), Dk. 39 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 55 Tavares (Altay)