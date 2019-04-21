Kapat
A+ A-

1-1'lerini yediler

Spor Toto 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Altay ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
AA
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 19:56

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Şener, Çetin Öncel

Altay: Aydın Bağ, Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Mustafa Murat Uslu, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Sinan Özkan (Dk. 64 İbrahim Akın), Tatos, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 75 İhsan Furkan Deniz), Paixao

Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 27 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Nimaga, Selim Ilgaz (Dk. 75 Tom), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Dk. 78 Hamza Gür)

Goller: Dk. 19 Paixao (Altay), Dk. 47 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu, Dk. 82 Nimaga (Hatayspor), Dk. 39 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 55 Tavares (Altay)

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İbrahim Akın, Sinan Özkan