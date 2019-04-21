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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, A.Alanyaspor'a konuk oluyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 18:39

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Dirar, Valbuena, Ayew

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan, Villafanez, Efecan, Campos, Cisse

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mehmet Topal, Serdar Aziz