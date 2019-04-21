Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Dirar, Valbuena, Ayew
Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan, Villafanez, Efecan, Campos, Cisse
Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, A.Alanyaspor'a konuk oluyor.
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 18:39
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Dirar, Valbuena, Ayew