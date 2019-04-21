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Alanyaspor golü buldu (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, A.Alanyaspor'a konuk oluyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 18:39

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Dirar, Valbuena, Ayew

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan, Villafanez, Efecan, Campos, Cisse

Alanyaspor baskılı

Maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. Alanyaspor 45 dakika boyunca etkili olan taraftı. Cisse'nin röveşata pozisyonu ve Efecan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Harun Tekin devleşti. İsmail Köybaşı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ev sahibi ekip golü buldu

Alanyaspor, 57. dakikada Efecan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. N'Sakala'nın açtığı ortada Harun ve Sadık'ın yaşadığı anlaşmazlığın ardından kenardan gelen ortaya Efecan kafasıyla vurdu ve golü attı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Harun Tekin, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Serdar Aziz