Alanyaspor golü buldu (CANLI ANLATIM)

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Dirar, Valbuena, Ayew



Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Sackey, Ozan, Villafanez, Efecan, Campos, Cisse



Alanyaspor baskılı



Maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. Alanyaspor 45 dakika boyunca etkili olan taraftı. Cisse'nin röveşata pozisyonu ve Efecan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Harun Tekin devleşti. İsmail Köybaşı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Ev sahibi ekip golü buldu



Alanyaspor, 57. dakikada Efecan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. N'Sakala'nın açtığı ortada Harun ve Sadık'ın yaşadığı anlaşmazlığın ardından kenardan gelen ortaya Efecan kafasıyla vurdu ve golü attı.