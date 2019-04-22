Yeni Malatyaspor’da tüm hesaplar kupa üzerine

Trabzonspor’a karşı öne geçtiği maçta kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor’da tüm planlar kupa üzerine yapılıyor.

Sarı-kırmızılılar yarı finalde 0-0’ın rövanşında Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlayacak. Ligin ikinci yarısında ilk yarıdaki performansının oldukça uzağında kalan Malatya ekibi, 38 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde ilk yarıda topladığı 29 puanla dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda oynadığı 12 müsabakada sadece 9 puan toplayabildi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi yarın başlıyor. Sarı-kırmızılılar yarı finalde 0-0’ın rövanşında Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlayacak. Final için galip gelmesi gereken Erol Bulut’un öğrencileri, bütün planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Mustafa Akbaş forma giyemeyecek. Hafta içerisinde yapılan antrenmanda sakatlanan ve tedavisi için gittiği Sırbistan’dan dönen Arturo Mina’nın ise takımdaki yerini alabileceği kaydedildi. Yeni Malatyaspor - Galatasaray karşılaşması perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.