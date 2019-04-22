Beşiktaş, Sivas'ta özel öğrencileri sevindirdi

Beşiktaş Kulübü, Sivas'ta Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilere forma hediye etti.

Okulda düzenlenen programda konuşan Beşiktaş Kulübü yetkilisi Burhan Topuz, siyah-beyazlı kulübün kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu sosyal tanıtım projeleriyle Türkiye genelinde ve Avrupa'da her zaman örnek teşkil ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın bu noktada bir farklılık ortaya koyduğunu belirten Topuz, "Başkanımız Fikret Orman, camiamızın başına gelişiyle sosyal sorumluluk projelerinin daha aktif olması gerektiğini ve üst seviyeye çıkartılması gerektiğini beyan etmiştir." dedi.

Türkiye genelinde bu tür sosyal sorumluluk projelerini yürüttüklerini dile getiren Topuz, şunları kaydetti:

"Türkiye genelindeki 200 dernek teşkilatımızla 1 milyon çocuğa ulaşmış, Beşiktaşlık ruhunu ve Beşiktaş sevgisini aşılamış bulunuyoruz. 1 milyon çocuğa ulaşmanın finalini de yönetim kurulu başkanımızın belirleyeceği bir ilde taçlandırmayı arzu ediyoruz. 2015-2017 yıllarında İşitme Engelliler Federasyonunda yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Bu süre içerisinde İşitme Engelliler Milli Takımı olarak Avrupa şampiyonluğunu elde ettik. Bizden sonraki arkadaşlar dünya şampiyonluğunu elde etti. Sizlerin neleri başarabileceğinizi, sizlerle birlikte yaşayarak öğrendim. Bu doğrultuda sizlerin daha çok şey başaracağınıza inanıyorum ve ümit ediyorum."

Burhan Topuz, konuşmaların ardından özel öğrencilere Beşiktaş forması hediye etti.