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Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Beşiktaş maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 18:57

BEŞİKTAŞ ZORLU SİVAS DEPLASMANINDA

Kalede yeniden Loris Karius’u tercih eden Şenol Güneş savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, Mirin ve Medel’den kurdu. Hem Adriano hem de Caner Erkin’in yokluğunda Şenol Güneş sol bekte Gary Medel’i görevlendirdi.

Orta sahada Atiba ve Dorukhan’ın önünde Shinji Kagawa forma giyerken, kanatlarda Jeremain Lens ve Adem Ljajic sahaya sürüldü. Güven Yaçın’ı yedekler arasına yazan Şenol Güneş’in Sivasspor deplasmanında gol silahı Burak Yılmaz oldu.

İlk 11'ler

Sivasspor 11'i: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre, Diabate

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Adem Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Şenol Güneş