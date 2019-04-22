Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu

BEŞİKTAŞ ZORLU SİVAS DEPLASMANINDA

Kalede yeniden Loris Karius’u tercih eden Şenol Güneş savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, Mirin ve Medel’den kurdu. Hem Adriano hem de Caner Erkin’in yokluğunda Şenol Güneş sol bekte Gary Medel’i görevlendirdi.

Orta sahada Atiba ve Dorukhan’ın önünde Shinji Kagawa forma giyerken, kanatlarda Jeremain Lens ve Adem Ljajic sahaya sürüldü. Güven Yaçın’ı yedekler arasına yazan Şenol Güneş’in Sivasspor deplasmanında gol silahı Burak Yılmaz oldu.

İlk 11'ler

Sivasspor 11'i: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre, Diabate

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Adem Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz