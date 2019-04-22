Sivas'ta müthiş maç... CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ ZORLU SİVAS DEPLASMANINDA

Kalede yeniden Loris Karius’u tercih eden Şenol Güneş savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, Mirin ve Medel’den kurdu. Hem Adriano hem de Caner Erkin’in yokluğunda Şenol Güneş sol bekte Gary Medel’i görevlendirdi.

Orta sahada Atiba ve Dorukhan’ın önünde Shinji Kagawa forma giyerken, kanatlarda Jeremain Lens ve Adem Ljajic sahaya sürüldü. Güven Yaçın’ı yedekler arasına yazan Şenol Güneş’in Sivasspor deplasmanında gol silahı Burak Yılmaz oldu.

CANLI ANLATIM

7. Dakika: Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Sivasspor oyunu rakip yarı sahaya yıktı.

20. Dakika: Ani gelişen Sivasspor atağında sol kanattan Emre'nin taşıdığı topla ceza alanı içinde Diabate buluştu ancak önünü kapatan iki Beşiktaşlı vuruş imkanı tanımadı.

23. Dakika: PENALTI BEKLENTİSİ! Ljajic'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Burak Yılmaz, Bjarsymr'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Dışarı giden top sonrası hakem köşe vuruşunu işaret ederken Beşiktaşlılar penaltı itirazlarında bulunuyor.

31. Dakika: GOL! Beşiktaş Vida'nın attığı golle Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. Nasıl oldu; Ljajic'in kornerden ortaladığı topa ceza sahasında Mirin vurdu, top direkten döndü. Oluşan karambolde topla buluşan Vida, takımımızı öne geçiren golü kaydetti

45. Dakika: GOL! Sivasspor'lu Diabate attığı mükemmel golle eşitliği yakaladı.

55. Dakika: Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Necip Uysal'ın derinleme pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, bekletmeden içeri çevirdi. Sivasspor kalecisi Tolgahan, Burak Yılmaz'dan önce araya girdi

Beşiktaş ile Sivasspor 26. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de 26. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Sivas’taki maçlar

İki takım arasında Sivas’ta yapılan 12 lig maçından 7’sini Beşiktaş, 3’ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas’ta siyah-beyazlılar 14, kırmızı-beyazlılar ise 11 gol attı.

Geçen sezon Sivas’taki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 25 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0’lık sonuca rastlanmadı.

İlk 11'ler

Sivasspor 11'i: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre, Diabate

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Adem Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz