Burak Yılmaz: Artık takım olduk

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Ufak bir ışık varsa bu ışığın peşinden hepimiz gidiyoruz. Galip gelip lidere yaklaşmak istiyorduk. Üst taraf çok karıştı, maçlara tek tek bakıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Adem, frikikte bana bıraktı sağ olsun. Tolgahan da yakın köşeye vuracağımı tahmin etti ve ona göre baraj kurdu. Topu görmüyordu ben de uzak köşeye vurdum. Tuzağa düştü diyelim. Kaybedince tebrik etmesini unutanlardanız, tebrik ettiği için teşekkür ediyorum. Takım olarak yükselen bir grafiğimiz var. Artık takım olduk diyebiliriz. Hep beraber daha iyi oynuyoruz. Ben atıyorum Beşiktaş kazanıyor diye bir şey yok. Goller bana nasip oluyor, inşallah böyle devam eder.