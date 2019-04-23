Terim, neşteri vuruyor...

Takımın motivasyonunu bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam, gönderilecekler listesini sezon bittikten sonra yönetime iletecek. Takımın motivasyonunu bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam gönderilecek isimleri haberdar etmek için sezon sonuna kadar bekleyecek. Buna göre sözleşmesi biten Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, kiralık sözleşmesi biten Semih Kaya ve Ömer Bayram'ın kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.