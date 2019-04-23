Fenerbahçe'de 23 Nisan coşkusu

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik düzenledi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyona katılım yoğun oldu. Palyaçolar, oyun alanları, atölyeler, açık alan etkinlikleri ve sahne şovlarının yer aldığı eğlence dolu etkinlikte çocuklar özellikle çizgi film karakterlerine özel ilgi gösterdi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcılarının ücretsiz olarak yararlandığı festivale diğer misafirler ise 10 TL katılım belediyle giriş yaptılar.