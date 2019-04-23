Trabzonspor’da 23 Nisan coşkusu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla teknik heyet ve futbolcular antrenman öncesi çocukları ağırladı.

Trabzonspor, 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Ekuban ile trafik kazası sonrası toparlanmaya çalışan Hüseyin Türkmen katılmadı.



"POZİSYONU YAŞAYIN"

Bordo-mavililer antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanda Ünal Karaman, oyuncularını uyardı. Pozisyona giren oyuncularına anı yaşamalarını isteyen ve buna göre hareket etmeleri gerektiği noktasında telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçında uygulayacağı stratejileri kafasında oluşturmaya başladı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.



23 NİSAN COŞKUSU

Öte yandan antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla bir araya geldi. Trabzon’un çeşitli okullarından tesislere gelen yaklaşık 150 öğrenci kendilerine dağıtılan Türk bayraklarıyla birlikte teknik heyet ve oyuncularla toplu halde basın mensuplarına görüntü verip, ardından sahada hoşça vakit geçirdiler.