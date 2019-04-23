Ronaldo istedi, Joao Felix Juve yolunda...

Cristiano Ronaldo, takımı Juventus'a, transfer sezonunda değerlendirebilecekleri bir öneride bulundu.

Bu sezon forma giydiği Benfica'da dikkatleri üzerine çeken Portekizli genç oyuncu Joao Felix, henüz transfer dönemi açılmadan büyük kulüplerin gözdesi haline geldi. Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da genç oyuncunun yüksek maliyetine rağmen Juventus'a 19 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda öneride bulundu.

AS'ın haberine göre Benfica tarafından serbest kalma bedeli 120 milyon euro olarak belirlenen 19 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerin de ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Genç oyuncu bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 39 maçta 18 gol atıp 9 da asist yaptı.(Goal)