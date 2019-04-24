Galatasaray, kupada Malatya deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak.

Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Semih Kaya ile Sinan Gümüş, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

23. finalin peşinde

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

Bu sezonki 4. maç

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde Malatya'daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'ndaki maç ise 0-0 sona erdi.