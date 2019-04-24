Kupada ilk finalist bugün belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Akhisarspor, bugün Ümraniyespor’u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor, bugün saat 20.00’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. İstanbul’da oynanan ve 1-0 Akhisarspor’un üstünlüğü ile tamamlanan maçın rövanşında iki takımda finale kalma mücadelesi verecek. Manisa temsilcisi kazanması veya berabere kalması durumda ilk finalist olacak. İstanbul ekibinin 1-0 dışında alacağı gollü galibiyet ise kırmızı-beyazlı takımı ilk finalist yapacak. Ümraniyespor’un 1-0 kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek.