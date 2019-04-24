Seçilirse Beşiktaş'ın en genç yöneticisi olacak

Beşiktaş’ta başkanlığa aday olmaya hazırlanan Aydoğan Cevahir’in yönetim kurulu aday listesinde yer alan 25 yaşındaki Ahmet Hilmi Yılmaz, en genç üye olarak dikkati çekiyor. Aydoğan Cevahir’in başvurusunu tamamlayıp ardından seçimde başkan seçilmesi durumunda Ahmet Hilmi Yılmaz, Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi olacak.

Beşiktaş başkanlığa aday olmaya hazırlanan Aydoğan Cevahir’in yönetim kurulu listesinde yer alan Ahmet Hilmi Yılmaz, Cevahir’in başkan olması halinde Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi olacak. 31 yıllık bir dernek olan Genç Beşiktaşlılar Grubu’nun başkanlığını iki yılı aşkın bir süredir başarıyla sürdüren Ahmet Hilmi Yılmaz, Beşiktaş için elinden gelenin fazlasını yapacağını vurguladı.



"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Genç yönetici adayı, "25 yaşında genç bir Beşiktaşlı’ya teveccüh göstererek, şahsımı listesine alan ve ‘Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi’ olmam yolunda ilk adımı atmama vesile olan Aydoğan Cevahir’e şükranlarımı sunuyorum. Ben yeni jenarasyonun bir temsilcisi ve Genç Beşiktaşlılar Grubu’nun da başkanı olarak, üzerime düşen maddi - manevi tüm sorumlulukları üstlendim ve taşın altına elimi koydum. Takdir edersiniz ki bu bir ekip işidir. Yönetim kurulu aday listemiz birbirinden değerli Beşiktaş sevdalısı iş insanlarından oluşmaktadır. Zaten kısa bir süre içerisinde de yapacağımız lansmanla tüm isimler kamuoyuna açıklanacaktır" şeklinde konuştu.



"ŞEFFAF YÖNETİLEN BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURACAĞIZ"

Şeffaf yönetim anlayışını belirlediklerinin altını çizen Ahmet Hilmi Yılmaz, “Seçildiğimiz takdirde mali disiplini olan, taraftar ile barışık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetilen bir Beşiktaş oluşturacağız. Özellikle mali anlamda borcun sürdürülebilirliği ilkesini temel prensip edinerek denk bütçe uygulaması ile gelir - gider dengesini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Yine göreve geldiğimizde Beşiktaş’ın anayasası olan tüzüğümüzde köklü değişiklikler yaparak Beşiktaş’ımızı çok daha çağdaş ve demokratik bir tüzüğe kavuşturacağız. Ayrıca blok halinde aidatları yatırılan ve Beşiktaşlı olduğundan bile şüphe duyduğumuz 5268 kişiyle ilgili de gerekli işlemleri yaparak kulüpten ihraçlarını sağlayacağız. Tabi bunların dışında geçmişte kulübümüz tarafından üyelik başvuruları sebepsiz bir şekilde reddedilen gerçek Beşiktaşlılar’ı da kulübümüze üye yaparak camiamıza tekrar kazandıracağız. Görev süremiz boyunca ortak akılla, uygulanabilir ve kalıcı çözümler üretecek, bunları hayata geçirecek adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.



"TEK ADAYLA KONGREYE GİDİLMEMESİNİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Kongreye tek adayla gidilmemesi için mücadele ettiklerini hatırlatan yönetici adayı, Beşiktaş camiasından destek beklediklerini vurguladı. Yılmaz, "Her şeyden önce 12 Mayıs’ta yapacağımız seçim camiamız ve bizler adına seçimden öte bir demokrasi mücadelesidir. Aslında biz aday olarak, demokrasi kültürü adına tek adayla kongreye gidilmemesinin mücadelesini vermekteyiz. Çıkmış olduğumuz bu zorlu yolda tüm Beşiktaşlılar’ın desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.