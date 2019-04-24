Hatayspor'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Hatayspor Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maç için Passolig kartı olan ve başvuru yapan 12 yaş altı çocuklara ücretsiz bilet vereceği bildirildi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 12 yaş altındaki çocuklara ücretsiz maç bileti verileceği aktarıldı.

Açıklamada, Passolig kartı bulunan ve hafta sonu oynanacak Adanaspor maçına gelmek isteyen çocukların tesislere müracaatları halinde kartlarına VIP A ve maraton E-F bloklarından yükleme yapılacağı kaydedildi.