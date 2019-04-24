İstanbul Kastamonu Gençlik, Atatürk'ün evini ziyaret etti

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda "Benim TEB'im Benim Geleceğim" projesi kapsamında gittiği Yunanistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde bir törenle kutladı.

Atatürk'ün Selanik'teki evinde gerçekleşen kutlamalara Türk, Yunan ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi. Törende yer alan katılımcılar, duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Coşku ile kutlanan 23 Nisan şenlikleri, Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın ve protokolün açılış konuşmalarıyla başladı.

Okan, "Duygu dolu bir gün yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan eden Atamızın doğduğu evde kutlamak çok önemli. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünü temsilen konuşan futbolcu Enes Mendi ise şunları kaydetti:

"Bugün bu kürsüye kısa bir teşekkür konuşması için çıktım. 23 Nisan, Atamızın dünya çocuklarına armağan ettiği büyük bir hazinedir. İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atamızın doğduğu topraklarda bulunmaktan çok mutluyuz."

Yapılan konuşmaların ardından Yunanistan'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış olduğu çeşitli etkinliklerin gösterimiyle programa devam edildi.

Kulüp asbaşkanı İlker Dilek, Selanik Başkonsolosu Okan'a takımının formasını hediye etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Atatürk Evi Müzesi ziyaret edilerek program sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında oynanan dostluk müsabakasında İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Yunan ekibi PAOK ile mücadele etti. 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmayı Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ile İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Asbaşkanı İlker Dilek, tribünde birlikte izledi.

Karşılaşmayı Kastamonu Bölgesi kadın hakemlerinden Asen Albayrak yönetti.