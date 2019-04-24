Spor Toto BAL play-off kuraları çekildi

Ligde 1. kademe müsabakaları 4-5 Mayıs, 2. kademe maçları 11-12 Mayıs ve 3. kademe karşılaşmaları ise 18-19 Mayıs'ta oynanacak. Birinci kademe maçları, yeri ve saati daha sonra açıklanacak tarafsız sahalarda tek maç eleme usulü yapılacak.

Ağrı 1970, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Belediye Derincespor'un bay geçtiği birinci kademe eşleşmeleri şöyle:

Kelkit Belediye Hürriyetspor-Yozgatspor 1959

68 Aksaray Belediyespor-Akşehirspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Somaspor

1877 Alemdağspor-Modafenspor

- Ali Düşmez: "Dostluk ve kardeşlik dolu play-off müsabakaları diliyorum"

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, kura çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada, futbolun tüm güzellikleriyle beraber dostluk, kardeşlik ve barışın play-off müsabakalarında da yaşanması gerektiğini belirterek, "Türk futbol kamuoyunun dikkati bir kez daha Spor Toto BAL'da oynanacak play-off maçları üzerinde toplanacak. İnanıyorum ki, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımız sadece mensup oldukları kulüplerin değerleri değil, amatör futbolun marka değeri için de mücadele edecektir. Bu nedenle milyonları peşinden koşturan güzel oyun fair play ruhundan bağımsız düşünülemez. Eminim play-off maçları tüm takımlar arasında dostluk üzerine kurulu bir gelecek inşa edecektir. Tüm takımlarımıza TFF Başkanı Sayın Hüsnü Güreli, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına başarı, dostluk ve kardeşlik dolu play-off müsabakaları diliyorum." ifadelerini kullandı.