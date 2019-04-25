Kanarya'da Muriç iddiası

Fenerbahçe'de forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla herkesin dikkatini çeken Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'e talip oldu. Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Muriç için Ç.Rizespor'a teklifini iletti. Teklifi reddeden Karadeniz ekibi Muriqi için 7 milyon avro değer biçti. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rizespor'da 29 maçta 13 gol attı ve 7 asist yaptı.