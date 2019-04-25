Fenerbahçe'de forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla herkesin dikkatini çeken Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'e talip oldu. Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Muriç için Ç.Rizespor'a teklifini iletti. Teklifi reddeden Karadeniz ekibi Muriqi için 7 milyon avro değer biçti. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rizespor'da 29 maçta 13 gol attı ve 7 asist yaptı.
Kanarya'da Muriç iddiası
Slimani, Frey ve Soldado forvet hattından memnun olmayan ve forvet arayan Fenerbahçe'de son aday Vedat Muriç.
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 15:48