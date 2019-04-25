Galatasaray, finalin peşinde... CANLI ANLATIM

Galatasaray, müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak. Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.

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3. Dakika: Ani gelişen Yeni Malatyasor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara rakibinden sıyrılmak isterken seken topa Adem vurdu. Savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Guilherme tamamlamak istedi ama Muslera gole izin vermedi.

5. Dakika: GOL | Galatasaray, Martin Linnes'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçiyor.

23. finalin peşinde

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak. Türkiye Kupası’nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

Bu sezonki 4. maç

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak. Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 maçta karşı karşıya geldi. Ligde Malatya’daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul’daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası’ndaki maç ise 0-0 sona erdi.