Galatasaray finale koşuyor... CANLI ANLATIM

Galatasaray, müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak. Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.

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3. Dakika: Ani gelişen Yeni Malatyasor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara rakibinden sıyrılmak isterken seken topa Adem vurdu. Savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Guilherme tamamlamak istedi ama Muslera gole izin vermedi.

5. Dakika: GOL | Galatasaray, Martin Linnes'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçiyor.

20. Dakika: Ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında soldan süratle ceza sahasına sokulan Kamara, sağ taraftaki Guilherme'ye aktardı pasını. Topu kontrol eden Guilherme, Linnes'den sıryılıp vuruşunu yapmak istedi ama son anda araya giren Donk tehlikeyi önledi.

22. Dakika: Diagne'nin pasında sağ kanatta topu alan Feghouli, tekrar ortasını yaptı. Diagne ön direkte kafa vuruşunu yaptı ama top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

28: Dakika: Adem'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kamara, yayın gerisinden sert bir vuruşla şansını denedi ama Muslera topu kornere çeldi.

39. Dakika: GOL | Feghouli'nin ceza sahası dışından attığu güzel golle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.

45+8. Dakika: Sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrasında Mina topu kafayla indirmek isterken top Luyindama'ın da eline temas etti. Yeni Malatyasporlu oyuncular penaltı için itiraz ediyor...

45+9. Dakika: Alper Ulusoy, az önceki pozisyon için VAR odasıyla temas halinde.

45+12. Dakika: PENALTI! Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

45+14. Dakika: GOL | Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Danijel Aleksic, yerden sol köşeye sert bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

58. Dakika: GOL | Ndiaye'nin savunma arkasına doğru gönderdiği topa Onyekuru hareketlendi. Ceza sahası içi sol çaprazda kalesini terk eden Farnolle'den de sıyrılan Onyekuru, boş kaleye doğru yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

23. finalin peşinde

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak. Türkiye Kupası’nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

Bu sezonki 4. maç

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak. Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 maçta karşı karşıya geldi. Ligde Malatya’daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul’daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası’ndaki maç ise 0-0 sona erdi.