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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
AA
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 22:05

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

İkinci bölümü sahada gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic, Abdou Razack Traore ve Deni Milosevic katılmadı.

Çabukluk hareketi ve 5'e 3 pas çalışması ile başlayan saha idmanı, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Aykut Kocaman, Abdou Razack Traore, Ali Çamdalı, Selim Ay