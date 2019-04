Fatih Terim: Eğer bir yerde kupa varsa, Galatasaray oradadır, orada favoridir

Fatih Terim açıklamaların da şunları kaydetti:

Eğer bir yerde kupa varsa, Galatasaray orada vardır, orada favoridir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İsteyerek ve inanarak kazandılar. Finale kaldığımız için mutluyum. Kupalara layıksın sen Galatasaray.Marcao'nun durumunun yarın yapılacak tetkiklerde ne olacağını göreceğiz. Geldiğinden beri bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla değişik bir bünyesi var. Yürekli de bir oyuncu. En kısa zamana yetiştirmeye çalışacağız. Galatasaray çok büyük bir camia, çok büyük bir marka. Bazen 30 milyon denilince çok görülüyor ama birleşince çok güçlü bir camia. İlahi adalete inanan bir camia ve bugün onun tezahürünü gördük. Kaldı 6 final maçımız, Türkiye Kupası finali dahil. İnşallah iki kupayı da alarak sezonu mutlu sona erdiririz. Şartlar ne olursa olsun, biz küllerimizden yeniden doğarız. Biz hiçbir zaman pes etmeyiz, sonuna kadar devam ederiz. on maçlarımıza baktığımızda oyunun kontrolünün yükseldiğini, bir şeylerin de oturduğunu net olarak görebiliriz. Oyunun her bölümünü iyi oynamaya başladık. Öyle bir sezon yaşıyoruz ki Galatasaray herkese ve her şeye rağmen pes etmez. Kazanmaya da devam edecektir.